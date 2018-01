Basket, archiviato il 13° turno. Cantù fuori dalle prime otto

E’ andato definitivamente in archivio il 13° turno del campionato di serie A di basket. Una giornata che alla Red October Cantù non ha portato bene. I brianzoli, sconfitti in anticipo sul campo di Reggio Emilia (86-80), hanno infatti perso l’ottavo posto in classifica, che, alla fine del girone di andata, garantisce il pass per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Ora i brianzoli sono noni, alla pari con la Vanoli Cremona. Nel prossimo turno la Red October attende in casa Capo d’Orlando (domenica alle 12).

Il quadro dei risultati del 13° turno. Dolomiti Energia Trentino-Fiat Torino 79-67; Grissin Bon Reggio Emilia-Red October Cantù 86-80; Germani Basket Brescia-Vanoli Cremona 67-80; Banco di Sardegna Sassari-Sidigas Avellino 88-95; Betaland Capo d’Orlando-Umana Reyer Venezia 55-91; Happy Casa Brindisi-Openjobmetis Varese 95-90; VL Pesaro-EA7 Emporio Armani Milano 64-78; Segafredo Virtus Bologna-The Flexx Pistoia 75-67

La classifica. Brescia, Milano, Avellino 20 punti; Venezia 18; Torino 16; Trento, Bologna, Sassari 14; CANTU’, Cremona 12; Capo d’Orlando, Reggio Emilia 10; Varese, Pistoia 8; Pesaro, Brindisi 6

