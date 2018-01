Basket, domani Cantù a Brindisi a caccia del biglietto per la Final Eight

Red October in trasferta domani sera: i canturini sono attesi in Puglia, sul parquet della Happy Casa Brindisi per l’ultima giornata del girone di andata.

Un turno delicato per i biancoblù che potrebbe garantire a capitan Jeremy Chappell e compagni un biglietto per la Final Eight di Coppa Italia in programma il prossimo mese di febbraio, dal 15 al 18.

Brindisi sta vivendo un momento di forma, con due vittorie nelle ultime due partite, ma i valori mostrati dalla classifica (Cantù settima e Brindisi 14esima) danno i brianzoli per favoriti.

Nelle precedenti sfide, Brindisi ha vinto 8 volte su 14 confronti, 6 davanti al pubblico amico, una sola sconfitta in terra pugliese. Mentre per Cantù, nelle 6 vittorie ottenute in passato, a spiccare è il successo del 27 settembre del 1981, prima giornata del campionato di A stagione 1981-1982.

«E’ un gran momento per Brindisi – dice il coach di Cantù, Marco Sodini – È una squadra che ha avuto difficoltà per dieci partite ma adesso si sta assestando, indipendentemente dal fatto che ha vinto le ultime due partite. È una squadra pronta e da rispettare. Troveremo un ambiente molto caldo perché il “PalaPentassuglia” è un palazzetto sempre pieno e molto vicino alla squadra. Brindisi è una formazione che ama correre come noi anche se non sempre sono riusciti a farlo, la nostra bravura starà nell’impedirgli di correre. Al termine dei 40’ non dovremo avere rimpianti» Fischio d’inizio ore 19.15.

