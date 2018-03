Il tour di James Maddock, l’artista si esibirà a Cantù il 26 marzo

Dal Trentino alla Puglia passando per la Lombardia. Al via il tour di James Maddock, artista inglese, che torna in Italia per presentare il suo nuovo disco “Insanity vs Humanity”. Il musicista è accompagnato da una band tutta italiana: Max Malavasi alla batteria, Alex Valle alla chitarra, mandolino e pedal steel e Guido Guglielmetti, bassista. Tra le tappe anche quella a Cantù il 26 marzo dove si esibirà al locale “All’unae35circa”

