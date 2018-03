Caos in Lombardia: treni, domani sciopero dalle 9 alle 17

Disagi in vista, domani, per pendolari che si muovono con i treni di Trenord. Ai disservizi quotidiani più volte lamentati dai comitati viaggiatori – ritardi, soppressioni, qualità scadente delle carrozze – domani potrebbero aggiungersene altre a causa di uno sciopero.

L’organizzazione sindacale Or.S.A, che rappresenta in Italia molti macchinisti, infatti ha indetto per la giornata di mercoledì 21 marzo 2018 uno sciopero di otto ore – dalle 9 alle 17 – per il personale in servizio sulle linee ferroviarie.

“Durante l’agitazione sindacale il Servizio Regionale, Suburbano, di Lunga Percorrenza e Aeroportuale sarà passibile di ritardi, variazioni e/o cancellazioni – informa Trenord – Autobus sostitutivi saranno istituiti, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” (no-stop) e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”, in caso di cancellazione delle corse. Le fasce orarie di garanzia non saranno coinvolte dallo sciopero. Viaggeranno i treni previsti da orario ufficiale in partenza entro le ore 09:01 e in arrivo a destinazione finale entro le ore 10”. La circolazione in tempo reale dei treni può essere monitorata tramite l’app di Trenord.

© Riproduzione riservata