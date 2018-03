Sciopero treni, adesione quasi totale. Disagi per i pendolari

Giornata di passione per i pendolari che si muovono con i treni di Trenord. La causa lo sciopero di otto ore – dalle 9 alle 17 – indetto dall’organizzazione sindacati autonomi e di base – Or.S.A. Ferrovie – per la giornata di oggi, mercoledì 21 marzo, e che interesserà l’intero servizio regionale in Lombardia.

Trenord informa che saranno possibili ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso dei treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza. Prima dell’inizio dello sciopero viaggeranno i treni previsti da orario ufficiale in partenza entro le 9 con arrivo a destinazione finale entro le ore 10.

Disagi per i viaggiatori e pendolari comaschi diretti a Milano o oltreconfine. Il sito di Trenord informa che il treno partito da Rho alle 8:43 e diretto a Chiasso alle 10:22, ha terminato il viaggio nella stazione di Milano Certosa, così come il convoglio partito da Como San Giovanni e diretto a Lecco, si è fermato nella stazione di Molteno.

“Le fasce di garanzia sono state rispettate, ritardi e cancellazioni solo dopo le 9, l’orario di inizio della mobilitazione – spiega Ettore Maroni, portavoce del comitato pendolari Como – Sicuramente maggiori disagi ci saranno una volta terminato lo sciopero”.

Trenord ha fatto sapere nella giornata di ieri che sono stati istituiti autobus limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” (no-stop) e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”, in caso di cancellazione delle corse. “Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione dello sciopero – si legge sul sul sito dell’azienda di trasporto – invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori diffusi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor”.

