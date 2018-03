Il nuovo supermercato di via Cecilio, la Coop punta ad avere ancora più spazio

La Coop punta ancora più in alto per il nuovo supermercato di via Cecilio. La convenzione approvata dalla giunta del Comune di Como nei giorni scorsi prevede uno spazio commerciale di 1.500 metri quadrati nell’area ex Mercedes, ma l’obiettivo dei vertici della catena è in realtà di avere un supermarket da 2.500 metri quadrati.

Bloccata dalla precedente amministrazione, la nuova Coop ha ottenuto il via libera dalla giunta di Mario Landrisicna. Lo schema votato dall’esecutivo di Palazzo Cernezzi prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e la ricostruzione con la stessa volumetria, circa 30mila metri cubi. La nuova struttura dovrebbe essere di 1.500 metri quadrati adibiti al commercio di prodotti alimentari e non, anche con un diverso marchio commerciale.

<La convenzione che è stata firmata – sottolinea Daniele Ferrè, presidente di Coop Lombardia – è la prima parte del progetto che comprende la realizzazione di un parcheggio interrato, la sistemazione della viabilità cosiddetta dolce e un nuovo spazio in cui verrà trasferito il supermercato>.

<Ci aspettiamo – continua il presidente di Coop Lombardia – che il Comune che ha avviato l’iter per consentire che sul lato Mercedes venga ospitata la struttura di 2.500 metri quadrati di vendita anziché di 1.500 metri, come attualmente approvato, completi l’iter della variante urbanistica avviata con la procedura di vas, valutazione ambientale strategica. A quel punto potremo trasferire il supermercato dall’attuale struttura al nuovo padiglione>.

L’attuale supermercato Coop di via Giussani, nelle intenzioni della catena verrà ricostruito come edificio e resta poi ancora aperta la riflessione sulla futura destinazione. Lo schema di convenzione approvato prevede una superficie di vendita di 1.500 metri quadrati. <La nostra richiesta è di arrivare a 2.500 – conclude Daniele Ferrè – Il Comune ha iniziato la procedura per arrivare a consentire che sul lato ex Mercedes ci possa essere questa superficie di vendita. Occorrerà fare una precisazione al piano commerciale e quando l’iter sarà concluso si andrà a modificare la convenzione>.

Nelle casse del Comune di Como, Coop dovrebbe versare circa 550mila euro di oneri di urbanizzazione e 280mila di contributo sul costo di costruzione. L’apertura del nuovo punto vendita sarà possibile dopo il completamento e il positivo collaudo delle opere ad uso pubblico.

© Riproduzione riservata