Violi: “Como dimenticata da Fontana”. Il consigliere del M5S commenta la composizione della giunta regionale

“Nessun assessore per Como, Mantova e Cremona, territori dimenticati da Fontana e dal centrodestra”: così il consigliere regionale ed ex candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Dario Violi, commenta la composizione della giunta ufficializzata ieri a Palazzo Lombardia. Come emerso dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, poi confermate, nessun assessore comasco rappresenterà infatti il territorio nel governo lombardo guidato da Attilio Fontana. Solo un ruolo da Sottosegretario con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale per il leghista Fabrizio Turba, mentre per il forzista Alessandro Fermi si avvicina la presidenza del consiglio. Una notizia che ha portato delusione e disappunto sul Lario, tra chi, legittimamente, si aspettava che Como potesse tornare a occupare un posto di primo piano in Regione. “Province dimenticate nella grande spartizione delle poltrone – dice Violi – Territori con grandi problemi irrisolti. Anche Como e provincia, dove certamente non mancano le situazioni critiche, basti pensare all’odissea delle paratie sul lungolago, non avranno un rappresentante nella giunta regionale. Sarà un grande impegno – assicura Violi – per i nostri consiglieri eletti a Mantova e Cremona, Andrea Fiasconaro e Marco Degli Angeli, e per Raffaele Erba, portavoce del M5S di Regione Lombardia per Como, che si faranno carico delle istanze dei loro territori dimenticati dalla politica del centrodestra, più interessata a collocare nomi che a mettersi al servizio dei cittadini di tutta la Regione”.

