Calcio, sfida al vertice domani al Sinigaglia tra Como e Gozzano. Limitazioni al traffico e misure di sicurezza

Sfida che vale una stagione domani per il Como. Gli azzurri saranno impegnati sul campo casalingo nel big match contro la capolista Gozzano, che in classifica ha due punti in più della squadra di mister Antonio Andreucci. Il risultato della partita sarà decisivo per la corsa al primo posto, l’unico che consente la promozione diretta in serie C.

Il Como oggi ha fatto un ultimo allenamento di rifinitura, a porte chiuse, allo stadio Sinigaglia. Gli azzurri sono reduci dal successo in trasferta contro il Bra e Federico Gentile, perno del centrocampo, sarà di nuovo a disposizione del mister dopo un turno di squalifica. Anche il Gozzano domenica scorsa ha conquistato i tre punti.

Per la sfida decisiva contro la capolista, sono già stati venduti duemila biglietti e i ticket potranno essere acquistati anche domani. Il fischio d’inizio del match è previsto per le 15.

Il Comune di Como, in accordo con il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico ha deciso di chiudere la zona attorno allo stadio dalle 9 di domani mattina. Istituito il divieto di sosta lungo le vie Puecher, Masia lato stadio, largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, via Recchi da via Sant’Elia a viale Fratelli Rosselli e nel parcheggio accanto al Carrefour. Dalle 13.30, circolazione sospesa lungo viale Puecher, dove saranno montate le recinzioni mobili. Sarà quindi impossibile anche passare a piedi. Stop alle auto anche in via Vittorio Veneto, da viale Rosselli fino al Monumento ai Caduti.

