Sanità, la Regione stanzia 5 milioni di euro per gli ospedali lariani

Le strutture sanitarie di Como e provincia potranno contare su uno stanziamento di quasi 5 milioni di euro per l’acquisto di nuove apparecchiature tecnologiche, per migliorare gli standard di sicurezza e di comfort e per potenziare l’offerta di assistenza. I finanziamenti sono stati stanziati da regione Lombardia nell’ambito del fondo straordinario per l’edilizia sanitaria.

Il provvedimento è stato varato oggi dalla giunta e prevede per l’intera regione la disponibilità di un totale di 103 milioni di euro. Della somma totale stanziata, quasi 5 milioni sono destinati al territorio comasco. Nel dettaglio, 2,2 milioni saranno messi a disposizione dell’Asst Lariana e 2,7 dell’Asst dell’Alto Lario e della Valtellina.

“La Regione – commenta il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi – conferma grande attenzione alle strutture sanitarie del territorio, mettendo al centro il miglioramento e il potenziamento dei servizi sanitari e sociosanitari locali. Questi 5 milioni di euro per il territorio lariano si aggiungono alle prime decisioni già assunte di dimezzare il costo del superticket sanitario e di aumentare la fascia di famiglie che possono usufruire degli asili nido gratis”.

Prosegue anche nell’XI legislatura il potenziamento delle sue strutture sanitarie nell’ottica della completa attuazione della riforma socio-sanitaria per migliorare la qualità di vita dei cittadini lombardi>, dice l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. “Con successive delibere – aggiunge – saranno destinati 20 milioni di euro per interventi minori che le aziende individueranno nei propri piani di investimento e 8 milioni per il completamento di lavori già in essere”.

