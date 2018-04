Sperimentazione e ricerca sugli animali, il dibattito domani sera a Nessun Dorma

Sperimentazione e ricerca sugli animali. Di questo e dei limiti di scienza ed etica si discuterà domani, mettendo diverse posizioni a confronto, a Nessun Dorma, il talk show di Etv in onda ogni venerdì alle 21.

Un dibattito senza esclusione di colpi, durante il quale interverranno ospiti con punti di vista molto distanti tra loro. Il tema che verrà affrontato è molto delicato, con implicazioni etiche ma anche scientifiche.

La sensibilità verso il mondo animale è in costante aumento, ed è altrettanto vero che la sperimentazione animale in alcuni casi viene considerata un elemento insostituibile per il raggiungimento di alcuni risultati nella ricerca.

Un confine che verrà tracciato e analizzato in studio, domani sera: tra gli ospiti Alessandra di Lenge e Valerio Vassallo, entrambi animalisti e attivisti, e Giuliano Grugnaschi, responsabile Animal Care Unit dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.

Il pubblico, come sempre, potrà intervenire da casa via telefono o whatsapp.

Per prenotare gratuitamente uno degli ultimi posti disponibili e assistere alla puntata dagli studi di Etv, si può chiamare lo 031330061 o inviare una mail a nessundorma@espansionetv.it.

