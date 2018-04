Domande per la Dote Scuola, assistenza alla compilazione in quattro Centri civici

Anche quest’anno Regione Lombardia mette a disposizione la Dote Scuola, un sostegno concreto alla persona per i servizi relativi a istruzione, formazione professionale e accompagnamento al lavoro. Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola possono essere presentate fino alle ore 12 del 18 giugno 2018. Regione Lombardia ha rinnovato la piattaforma su cui presentare la richiesta. Per coloro che non sono in possesso degli strumenti necessari o non sono in grado di procedere alla compilazione della domanda autonomamente, i settori Partecipazione e Politiche educative del Comune di Como si sono organizzati per offrire assistenza e mettere a disposizione delle postazioni con pc e lettore smart card in quattro Centri civici dislocati in diverse aree della città. Gli operatori sono disponibili per l’assistenza alla compilazione da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle 10, previo appuntamento telefonico obbligatorio. Nel dettaglio, il lunedì è possibile rivolgersi al Centro civico di Como centro, in via Collegio dei Dottori 9, il martedì a quello di Sagnino, in via Segantini 2, il mercoledì al centro di via Grandi a Como, e il giovedì a quello di Albate, in via S. Antonino 2. Per avere maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web www.dote.regione.lombardia.it.

