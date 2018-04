Palazzo Pirelli, porte aperte a oratori e centri estivi

Arriva l’estate e Palazzo Pirelli apre le porte a oratori e centri estivi. Dopo il successo delle visite scolastiche, che lo scorso anno hanno registrato la partecipazione di oltre seimila studenti, anche per quest’anno la proposta si rinnova. L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia, prenderà il via a partire da giugno fino alla fine di luglio. Durante la pausa estiva, il Pirellone aprirà le porte ai ragazzi per due ore d’incontro con funzionari e rappresentanti del Consiglio regionale. Un’occasione per confrontarsi sui temi della responsabilità e della partecipazione. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì i gruppi, per un massimo di 100 persone, saranno accolti in Aula consiliare dai funzionari e dopo una breve spiegazione parteciperanno a una simulazione di voto interattiva attraverso un mini percorso educativo che si svilupperà su parole chiave quali democrazia e libertà. Le visite sono gratuite: per prenotare occorre seguire le indicazioni che si trovano sulla pagina del sito del Consiglio regionale all’indirizzo www. consiglioregionalelombardia.it

