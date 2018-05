Il futuro di Villa Erba, la questione del polo sul tavolo della politica lariana

“Si vuole pensare a una strategia per il futuro di Villa Erba? Si inizi con ospitare tutti i convegni del Forum Ambrosetti”. Così Marco Citterio, già presidente degli artigiani comaschi e della Camera di Commercio, parla del futuro del polo espositivo a Cernobbio.

“Un meeting come l’Ambrosetti, trasferito dalla vicina Villa d’Este, sarebbe un’opportunità immediata, con tutte le sue derive, ovvero il Forum di Confcommercio e della Coldiretti – dice Citterio – Ma per questi meccanismi serve strategia. Di certo non si può pensare a Villa Erba come un polo fieristico, non ne ha le caratteristiche, le dimensioni. Gli spazi sono stati pensati solo per piccole fiere tessili”. E sul legame con Fiera Milano aggiunge: “Non si deve assulutamentente perdere”.

La questione del futuro del polo espositivo arriva intanto anche sul tavolo della politica lariana. Il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo è convinto che il Pirellone debba fare la sua parte. “Come su altre questioni del territorio – dice – regione Lombardia deve mettere a disposizione risorse. Riguardo alle modalità, credo che le strade possano essere diverse. La più semplice sarebbe attraverso un coinvolgimento da parte della controllata Fondazione Fiera Milano – conclude Orsenigo – che è già all’interno della società di Villa Erba”.

© Riproduzione riservata