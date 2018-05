La domanda di lavoro delle imprese, il rapporto Uil: “Aprile-Giugno, a Como +610 unità nei Servizi”

Il turismo è il settore che crea più occupazione sul Lario: a dirlo, il rapporto della UIL sulla domanda di lavoro delle imprese nei mesi da aprile a giugno 2018, basato sui dati Excelsior. Le figure professionali più ricercate nel mese di aprile in provincia di Como sono cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici. Si parla di 1180 unità. Mentre in provincia di Lecco sono operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche. I dati relativi alle proiezioni occupazionali da parte delle aziende nelle province di Como e Lecco nel trimestre aprile-giugno 2018 evidenziano una diminuzione della domanda rispetto al precedente trimestre gennaio-marzo: a Como si registrano -260 unità, di cui -870 nell’industria e +610 nei servizi. La provincia di Como presenta una situazione in controtendenza rispetto al contesto dell’intera regione Lombardia e del territorio Lecchese relativamente alle imprese del settore dei servizi che mostrano una crescita dell’occupazione. Il contratto a tempo determinato si conferma quello maggiormente prediletto dalle aziende, anche se con una differenziazione nei singoli settori. A Como, su 11.810 assunzioni nel trimestre aprile-giugno è previsto il 30,9% di contratti a tempo indeterminato, il 52,4% a tempo determinato, il 10% di apprendistato, il 7% di altri contratti.

