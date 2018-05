Paratie, incontro informale tra Regione e Comune

Un incontro informale quello che si è tenuto questa mattina con Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde, che hanno presentato al Comune di Como le prime tavole di aggiornamento del progetto delle paratie. L’amministrazione è stata informata sul lavoro che dall’inizio dell’anno stanno svolgendo gli ingegneri di Infrastrutture Lombarde per aggiornare, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista delle modalità di gestione del cantiere, il progetto complessivo che permetterà, dopo lo svolgimento di una gara d’appalto, di completare definitivamente il cantiere delle paratie. Nonostante gli interventi di riqualificazione e riapertura del lungolago realizzati nel corso del 2018, sono ancora presenti alcuni tratti su cui è necessario lavorare, così come altri in cui le opere sono state iniziate e non completate. A questo incontro informale e interlocutorio ne seguirà uno istituzionale nelle prossime settimane. Regione Lombardia presenterà all’amministrazione comunale e alla città il percorso definitivo che permetterà di completare l’opera, attesa da molto tempo. “Le linee guida presentate da Infrastrutture Lombarde in questo incontro – spiega una nota di Palazzo Cernezzi – sono orientate a garantire la massima efficienza idraulica delle opere finalizzate alla difesa della Città di Como dalle esondazioni del lago, a completare il cantiere attraverso una rigorosa e attenta sistemazione architettonica superficiale dell’intera area, a semplificarne e asciugarne i contenuti in modo da ridurre il più possibile la durata e i costi del progetto”.

