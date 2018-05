Nuovo appuntamento con Il Dariosauro, in studio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi

Torna lunedì sera alle 23 in diretta su Etv l’appuntamento con Il Dariosauro, trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista del Corriere di Como Dario Campione. Ospite della puntata, il neoeletto presidente del Consiglio Regionale lombardo Alessandro Fermi. Il forzista comasco verrà incalzato dalle domande di Dario Campione e si spazierà dai temi legati alla politica regionale, con la giunta e il consiglio da poco costituiti, a quelli legati alla politica nazionale, con l’attuale situazione di stallo del governo. Già annunciata per la puntata di lunedì 21 maggio la presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Appuntamento su Etv alle 23, con Il Dariosauro: come sempre, i telespettatori potranno intervenire al telefono, chiamando il numero 031.3300655, e attraverso i canali social, Facebook, Twitter e WhatsApp.

