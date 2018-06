Basket, Nicola Brienza torna nello staff tecnico di Cantù

Ieri la comunicazione dell’ingaggio del lungo americano di Detroit Ike Udanoh, oggi la Red October Cantù annuncia il ritorno di Nicola Brienza. Il coach classe 1980 torna a far parte dello staff tecnico biancoblù dopo due stagioni vissute tra Svizzera e Sicilia, rispettivamente sulla panchina dei Lugano Tigers prima e su quella dell’Orlandina Basket poi, in veste di head coach nel primo caso e di vice allenatore nel secondo. «Sono entusiasta ed emozionato – ha commentato Nicola Brienza, assistant coach della Red October –Cantù è casa mia. È bellissimo poterci tornare. Ritrovo una società diversa, che si è stabilizzata con il tempo e che sta lavorando duramente per migliorarsi. Spero di aiutare il club a fare un ulteriore passo in avanti». «Sono felice di riaccogliere Nicola in biancoblù, è un canturino vero. La sua presenza nello staff tecnico ci assicura energia ed entusiasmo, oltre che una buona dose di esperienza, nonostante la sua giovane età», ha aggiunto Irina Gerasimenko, presidente di Red October Pallacanestro Cantù.

