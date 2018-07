Dolce & Gabbana sul Lario, le immagini del party esclusivo

Marpessa, la modella olandese icona degli anni Ottanta, Kitty Spencer, la nipote modella di Lady Diana e la modella “curvy” Ashley Graham. Sono solo alcuni degli ospiti vip che ieri sera si sono imbarcati sul piroscafo Concordia direzione Bellagio. Ad attenderli la serata conclusiva del primo delle giornate evento di Dolce & Gabbana, che andranno avanti fino a domenica prossima, con la grande festa alla Villa Pliniana a Torno. La crociera a tema “Alta gioielleria”, ha messo in mostra pezzi unici della collezione della maison in buona parte ispirati ai Promessi Sposi manzoniani. Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno fatto gli onori di casa, salutando tutti gli ospiti al loro arrivo sul Concordia e poi girando fra i tavoli durante la cena in una piazza San Giovanni allestita con una scenografia che ricorda quella delle feste patronali in Sicilia. I clienti della casa di moda sono arrivati da tutto il mondo: circa 400 persone in totale.

Ieri sera a bordo del Concordia, Stefano Gabbana ha commentato lo scopo dell’iniziativa: “Abbiamo scelto il Lario perchè puntiamo sempre su scenografie che si sposino con il nostro stile. L’anno scorso abbiamo unito il mare a Palermo, Como ci è sembrata una scelta altrettanto naturale, perchè la riteniamo un’autentica perla”. Poi ha aggiunto: “Il vostro è il lago più amato dagli stranieri e questa vetrina è l’ideale per noi in termini di attrattività”.

La mini crociera si è conclusa con la cena a Bellagio. Ad intrattenere gli ospiti l’Orchestra Casadei che durante la cena ha proposto tutti i suoi successi e poi la cantante Giusy Ferreri. Oggi l’evento si sposta a Tremezzina al Parco Olivelli con “Alta moda”, con cena e dopo cena a Como nei giardini di Villa Olmo.

