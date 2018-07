Meteo, al via la settimana più calda dell’estate. A Como temperature oltre i 34 gradi

Inizia oggi la settimana più calda di questa estate 2018. L’ondata di caldo africano non risparmierà il Centro Nord con temperature roventi che raggiungeranno i 37/38°C mentre al Sud sarà l’afa a regnare sovrana.

“Il caldo africano che sta interessando l’Italia durerà diversi giorni, almeno fino all’inizio di agosto”, spiegano gli esperti di 3bmeteo.

“Sarà con molta probabilità la settimana più calda dell’estate per gran parte del Paese, complice l’azione di una vasta area di alta pressione di matrice subtropicale che investirà l’Italia con masse d’aria davvero molto calde”. La morsa di caldo e afa soffocherà anche Como dove il termometro raggiungerà i 35°.

“Valori massimi pomeridiani anche superiori ai 35°C su pianure e fondovalle delle regioni centro-settentrionali, ma con picchi di 37-39°C sulle basse pianure lungo il Po tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e su zone interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio – spiegano gli esperti di 3bmeteo – Complice la scarsa ventilazione e i valori medio-alti di umidità relativa nei bassi strati dell’atmosfera, le temperature percepite supereranno ampiamente i 40°C in molte città del Centronord”

Il caldo rovente “si rinforzerà ulteriormente a metà settimana, raggiungendo l’apice proprio tra mercoledì e venerdì. La fase anticiclonica e molto calda soprattutto al Centronord perdurerà almeno fino al weekend”, conclude 3bmeteo.

© Riproduzione riservata