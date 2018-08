Murder Mystery, set a Villa Olmo. Ieri le ultime riprese in città murata

Terzo giorno di riprese per la troupe di Murder Mystery, film prodotto dal colosso dello streaming Netflix. Jennifer Aniston e Adam Sandler, protagonisti della pellicola, salutano Como. Ieri il set lariano dell’anno ha ancora tenuto banco in centro storico, dove non è escluso che torni prossimamente con apposito prolungamento dell’ordinanza che prevede le chiusure delle vie del centro al traffico e ai pedoni in caso di ciak. I due attori, fotografati lunedì nel primo giorno di riprese in piazza Medaglie d’Oro e via Vittorio Emanuele, oggi saranno impegnati a Villa Olmo, blindata fino alle 12. Già ieri, nel pomeriggio, discreti ma inflessibili guardie del corpo impedivano a sguardi troppo curiosi l’accesso nella zona di via Cantoni dove è iniziato l’allestimento del set da parte dei tecnici.

I ciak dunque proseguono. Nel giorno della festa nazionale nella vicina Svizzera, Palazzo Cernezzi ha disposto l’interruzione momentanea della circolazione in via per Cernobbio fino alle 14, “il tempo strettamente necessario alle riprese cinematografiche”. Istituito il divieto di sosta in via per Cernobbio nell’area parcheggio della fermata del bus ‘Villa Sucota dalle 6 alle 14 “al fine di poter garantire la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle attrezzature necessarie per le riprese”.

Da giovedì a martedì poi, le riprese cinematografiche si sposteranno sui paesi del lago con gli inseguimenti mozzafiato sulla Regina tra Moltrasio, Carate, Laglio ed Argegno, quindi sulla statale “Regina” e la provinciale 71, la Vecchia Regina. Le riprese e le relative interruzioni del traffico, precisa la Prefettura, avverranno “non in via continuativa ma secondo intervalli e necessità operative”. La troupe si sposterà poi di nuovo a Como, in zona lago: in viale Puecher dove sorge l’Aero Club è infatti istituito il divieto di sosta con rimozione lunedì 6 agosto e poi dal 7 al 10 agosto anche in via Pietro da Breggia, piazzale Somaini, viale Masia, viale Vittorio Veneto, via Sinigaglia e Largo Borgonovo (il Tempio Voltiano sarà chiuso ai visitatori dall’8 al 10 agosto).

