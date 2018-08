Calcio, il Coni respinge il ricorso del Como per il ripescaggio in serie C

Respinto il ricorso del Como per il ripescaggio in serie C. Lo ha deciso questo pomeriggio a Roma il Collegio di Garanzia dello Sport, organo del Coni. Per ora quindi il Como 1907 rimane in serie D. Ma l’amministratore delegato azzurro, Roberto Felleca ha commentato duramente la decisione, ma non vuole arrendersi. Ha già dato mandato all’avvocato Edoardo Chiacchio di preparare il ricorso al Tar del Lazio.

© Riproduzione riservata