Como, per ora niente serie C. La società azzurra prepara il ricorso al Tar del Lazio

Nulla da fare. Il Coni ha rigettato il ricorso del Como per il ripescaggio in serie C. La sentenza è arrivata nel pomeriggio di ieri dopo la riunione a Roma del Collegio di Garanzia dello Sport. “È stata una bastonata – commenta a caldo Roberto Felleca, amministratore delegato del Como 1907 – assieme all’avvocato Edoardo Chiacchio e la sua squadra di legali stiamo già preparando il ricorso al Tar”. Poi Felleca aggiunge: “Il calcio italiano prevede che ci siano squadre che possono disputare un campionato con fidejussioni farlocche – dice Felleca – ma non prevede invece la gente che ha la solidità per mandare avanti il sistema. Non ci fermiamo. Adesso andiamo al Tar e proveremo a fare questo ultimo tentativo”. Sui tempi stretti per il ricorso Felleca non si sbilancia: “Gli avvocati stanno chiedendo le motivazioni. Si vuole far partire il campionato di Serie C senza il Como. Credo che il nostro sia un caso unico al mondo. Noi andiamo avanti”.

