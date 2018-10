L’omaggio all’inventore della Graziella, Rinaldo Donzelli da Mariano Comense

Mariano Comense: cuore della Brianza comasca, culla dell’artigianato, patria del mobile e – quindi – del design.

Mobili, ma non solo: forse non tutti sanno che, a Mariano Comense, nacque la Graziella. Bicicletta pieghevole simbolo degli anni Sessanta, diventata oggetto di culto, custodita e collezionata dagli appassionati.

Un’icona dell’ingegno italiano e del design, al pari della Vespa o della Cinquecento.

La Graziella – poi assemblata nelle officine della Carnielli di Vittorio Veneto – venne infatti concepita nel 1964 da Rinaldo Donzelli, designer di Mariano Comense, al quale la Lombardia dedica il progetto “Rinaldo Donzelli: il Design Made in Italy” che propone una serie di iniziative finalizzate a far conoscere e valorizzare le opere dell’artista. L’idea è stata presentata a Palazzo Pirelli. Tra gli eventi che caratterizzano il progetto anche una mostra retrospettiva su Donzelli allestita dal 1 dicembre a Villa Sormani, in via Montebello a Mariano Comense. L’itinerario propone pittura, grafica, design e tecnologia made in Italy, in un percorso tra le creazioni del marianese.

Il 28 ottobre è in programma il Graziella Day, un raduno non competitivo tra le vie della Brianza attraverso il Parco della Valle del Lambro, da Mariano Comense al Parco di Monza.

© Riproduzione riservata