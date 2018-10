Campione d’Italia, ricorso al Tar dei dipendenti del Comune contro gli esuberi

I dipendenti del Comune di Campione giocano la carta del Tar contro gli esuberi. Il personale del municipio ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo della Lombardia per contestare la delibera dell’enclave che prevede il taglio di 86 dei 102 operatori in servizio.

Il provvedimento sarà operativo il 10 novembre prossimo. Oggi, i dipendenti hanno presentato il ricorso che chiede la sospensiva e poi l’annullamento della delibera. <Il provvedimento del Comune è discutibile perché non tiene conto delle specificità di Campione d’Italia e va a mettere a rischio i servizi ai cittadini in modo quantomeno discutibile – spiega Vincenzo Falanga, Uil – Visto che la politica non ha ancora dato risposte concrete a una situazione drammatica, i dipendenti hanno deciso spontaneamente di ricorrere al Tar>.

A proposito di risposte dalla politica, il prefetto di Como Ignazio Coccia ha convocato i rappresentanti sindacali dei dipendenti del Comune per martedì prossimo, 9 ottobre. Al vertice in prefettura sarà presente anche il commissario Giorgio Zanzi. <La riunione servirà per valutare se ci siano i presupposti per un ultimo tentativo di risoluzione del problema – conclude Falanga – Stiamo provando tutte le strade possibili, ora non c’è più neppure l’alibi della presenza del sindaco Roberto Salmoiraghi, quindi si tratta di intervenire subito perché il tempo rimato è davvero poco>.

© Riproduzione riservata