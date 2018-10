Cantù, domenica la zuppa della bontà per la Giornata della lotta alla povertà

Appuntamento con la zuppa della Bontà domenica 14 ottobre a Cantù. L’vento, giunto alla quarta edizione, è organizzato da Fondazione Progetto Arca in occasione della Giornata Mondiale di lotta alla povertà. che si celebra ogni 17 ottobre). L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle persone senza dimora e insieme raccogliere fondi per garantire migliaia di pasti caldi a chi dovrà affrontare l’inverno senza un riparo. I volontari proporranno tre tipi di zuppe confezionate: minestrone alla veneta, zuppa d’orzo e minestrone alla montanara. A Cantù, i banchetti di Progetto Arca saranno presenti dalle ore 10 alle 17 presso l’Ipercoop di via Lombardia Cantù.

