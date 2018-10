Processo paratie, ripartenza lavori a rischio. Fontana: “Aspettiamo la sentenza. Mi auguro non ci siano sospensioni”

“L’iter sta proseguendo, alla mail che abbiamo attivato stanno arrivando numerosi contributi e richieste. Ribadiamo i tempi che abbiamo già presentato e previsto con l’amministrazione comunale di Como”: il cantiere delle paratie è uno dei temi su cui si è focalizzato il Tavolo per la Competitività convocato oggi alla Camera di Commercio di Como e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba ha rassicurato così i presenti su tempistiche e iter procedurale. Intanto, però, prosegue il maxi processo per presunte irregolarità nella gestione del cantiere infinito del lungolago e nei giorni scorsi il pubblico ministero Pasquale Addesso ha chiesto condanne severe per gli imputati, multe ma anche un’ulteriore richiesta che potrebbe avere effetti diretti sulla prosecuzione dei lavori, ovvero la demolizione di parte delle opere già realizzate. Si tratta al momento delle richieste dell’accusa, che dovranno poi essere vagliate dalla corte. “Attendiamo la decisione dei giudici”, ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi presente al Tavolo per la Competivitità.

