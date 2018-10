Variante della Tremezzina, l’assessore Terzi: “Progetto entro fine anno, altrimenti fondi a rischio”

“Regione Lombardia ha partecipato economicamente al progetto perché crediamo nella necessità di questa infrastruttura importante per la vivibilità del territorio”: l’assessore alle Infrastrutture di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, oggi al Tavolo per la Competitività in Camera di Commercio a Como, è intervenuta sulla realizzazione della Variante della Tremezzina.

Anche la Tangenziale di Como è stata al centro del tavolo di discussione. Il governatore lombardo Attilio Fontana ha ribadito come, “per ottenere la gratuità del primo lotto, sia necessario arrivare al rifinanziamento della società Pedemontana con la ripartenza dei lavori. Senza la concretizzazione di questa ipotesi – ha spiegato Fontana – la società non avrebbe in questo momento la sostenibilità economica per rinunciare a questa cifra. Per quanto riguarda il secondo lotto, – ha aggiunto il presidente – stiamo valutando il progetto presentato tempo fa dalla Provincia per farlo eventualmente diventare definitivo, tenuto conto che l’altro progetto, quello in galleria, è troppo costoso e poco sostenibile dal punto di vista ambientale. Per fare un ragionamento definitivo, dovremo vedere se lo Stato deciderà di finanziare o meno l’opera. Altrimenti – ha concluso Fontana – ci si dovrà rivolgere a privati”.

