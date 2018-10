Trafficante di droga latitante dal 2015 arrestato dalla polizia di Como nella Repubblica Dominicana

Un latitante di 75 anni, ricercato per traffico internazionale di droga ed evasione, ricercato dal 2015, è stato arrestato nella Repubblica Dominicana grazie ad un’operazione degli agenti della Squadra Mobile di Como. I poliziotti, nell’ambito di un’altra indagine, hanno riconosciuto in alcune intercettazioni la voce dell’uomo, Marcello Battigaglia, finito per la prima volta in un’indagine che aveva riguardato il Lario nel 1998.

I successivi accertamenti hanno permesso di localizzare il ricercato, che utilizzava un passaporto falso peruviano e gestiva una pizzeria. Per gli inquirenti, negli ultimi anni avrebbe continuato a gestire traffici di droga, soprattutto cocaina, tra il Sudamerica e la Lombardia.

© Riproduzione riservata