Presentato il 102° Giro d’Italia: la tappa comasca il 26 maggio con partenza da Ivrea

Il Giro d’Italia ricalcherà il tracciato del Giro di Lombardia di metà ottobre. Oggi a Milano, nel corso della presentazione ufficiale della più importante competizione ciclistica della Penisola, sono state infatti confermate le indiscrezioni trapelate in questi giorni.

La tappa comasca sarà la 15esima e andrà in scena domenica 26 maggio, con partenza da Ivrea. I corridori, in arrivo dal Piemonte, attraverseranno la Brianza e saliranno da Erba verso il Triangolo Lariano. Da qui, scendendo verso Onno, il percorso proseguirà lungo la strada che costeggia il Lago di Como per poi affrontare da Bellagio la scalata al Ghisallo, come avviene appunto al “Lombardia”.

Vi sarà poi la salita verso Sormano, che non passerà dal Muro – che viene giudicato non compatibile con una gara a tappe – e la discesa su Nesso, con il passaggio sulla Lariana verso la città. La conclusione sarà con il Colle di Civiglio, il passaggio a San Fermo della Battaglia – dalla Valfresca, con la speranza che venga riaperta dopo la frana che l’ha colpita nello scorso maggio – e il traguardo in piazza Cavour, nello stesso punto dove ormai dal 2004 termina il Giro di Lombardia.

La tappa Ivrea-Como, con i suoi 237 chilometri di tracciato, sarà la più lunga del Giro edizione 2019.

I dettagli del 102° Giro d’Italia – competizione sportiva organizzata da Rcs Sport – sono stati illustrati oggi pomeriggio durante una cerimonia che si è svolta nella sede Rai di via Mecenate a Milano.

