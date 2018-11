Ottobre nero per i pendolari, sulla tratta Como-Milano cancellati 123 treni

Maltempo, guasti e scioperi. Un ottobre da incubo per viaggiatori e pendolari, soprattutto per quelli comaschi. I treni cancellati sulla S11 Como-Milano sono stati 123. I convogli in orario 69 e quelli in ritardo hanno superato quota mille. Numeri che testimoniano il quotidiano disagio vissuto dai pendolari, che per motivi di studio e lavoro devono fare i conti con il viaggio sulle rotaie. Peggio dei pendolari comaschi soltanto i viaggiatori della linea suburbana che collega Varese a Treviglio. Le corse annullate arrivano a 141. Guardando ancora le cifre sul portale che registra i ritardi e le cancellazioni, nei 31 giorni trascorsi, sulla tratta Milano-Domodossola sono stati cancellati 33 treni mentre sulla linea che collega il capoluogo meneghino a Varese le soppressioni hanno raggiunto quota 36. Occorre precisare che i dati non tengono conto delle giornate di sciopero indetto tra il 25 e il 26 ottobre, mentre sono aggiornati con le cancellazioni dovute al maltempo dello scorso lunedì, con ritardi che hanno superato l’ora di attesa, variazioni di percorso e soppressioni.

I pendolari più volte hanno sollecitato le istituzioni per trovare una soluzione ai continui disagi. Per ricevere risposte forse occorrerà attendere il consiglio regionale ad hoc sulla condizione del trasporto ferroviario in Lombardia. La riunione è in programma il 13 novembre.

