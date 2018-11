Formula Uno, la Regione stanzia 25 milioni per la Gp di Monza fino al 2024

Gran Premio di Monza: Regione Lombardia investe 25 milioni di euro per garantirsi la gara di Formula uno fino al 2024.

Le risorse sono stanziate dalla manovra finanziaria 2019/2021, approvata dalla giunta.

Il finanziamento intende favorire il rinnovo della concessione che Regione Lombardia riconosce alla Federazione Sportiva Nazionale Automobile Club d’Italia (Aci), Società Incremento Automobilismo e Sport e SIAS Spa, attraverso una concessione che prevede con un contributo annuale di 5 milioni di euro.

“Questo è il primo passo perché la priorità è sicuramente quella di batterci per rinnovare il contratto e continuare a mantenere a Monza, fino al 2024, il più importante appuntamento sportivo internazionale che si svolge nel nostro Paese – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia -. L’impianto di Monza è un patrimonio che va oltre il capoluogo brianzolo e la Brianza, rappresenta un valore per tutto il territorio lombardo ed è giusto voler garantire al Gran Premio un orizzonte futuro certo e stabile. Con questo provvedimento Regione Lombardia mette un punto fermo determinante sul quello che sarà il futuro del ‘tempio della velocità”

