Addio a Serafino Cavalleri, il “falegname di Kalongo” Abbondino d’Oro nel 1999

Un grave lutto ha colpito il mondo del volontariato non solo comasco. Si è infatti spento questa mattina a 84 anni, Serafino Cavalleri, per molti era semplicemente “Il Falegname di Kalongo” dal libro scritto dallo stesso Cavalleri per raccontare la sua storia straordinaria, dall’infanzia in oratorio alla sua esperienza come missionario laico.

Il funerale verrà celebrato sabato alle 10 nella chiesa di Prestino. Nel 1999 era stato insignito dall’allora sindaco, Alberto Botta, dell’Abbondino d’Oro, la Civica benemerenza del Comune di Como.

Serafino Cavalleri faceva il falegname, nella sua bottega di Prestino. Il suo grande cuore lo spinse a sostenere due missioni, quella della fondazione di padre Giuseppe Ambrosoli in Kalongo, quella dell’Unitalsi, accompagnando i malati a Lourdes come barelliere in decine e decine di pellegrinaggi. La missione di Cavalleri in Kalongo, invece, era iniziata 35 anni fa.

Da allora era stato trenta volte nel Continente Nero, aiutando con la sua abilità nel lavorare il legno a realizzare diverse strutture sanitarie tra le quali il Memorial Hospital dedicato proprio a Padre Ambrosoli.

© Riproduzione riservata