Lavori e partita di calcio, le limitazioni alla viabilità

Partita in casa per il Como domenica 11 novembre e scattano le limitazioni alla viabilità in zona stadio. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli lungo Largo Borgonovo, nell’area riservata alla sosta degli autobus turistici e posti auto a pagamento lato palazzo “Transatlantico”; viale Puecher/V.Veneto, nell’area compresa tra il “Gate 7” stadio comunale e area dal monumento ai Caduti al tempio Voltiano.

Inoltre in presenza di particolari situazioni attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica potrà essere disposto in qualsiasi momento la sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli, lungo il perimetro dello stadio “Sinigaglia” (Via Vittorio Veneto, Viale Masia, Viale Puecher, viale Sinigaglia e largo Borgonovo). I divieti entrano in vigore almeno 4 ore prima dell’inizio della partita e cessano di avere efficacia al termine delle operazioni relative al deflusso degli spettatori.

Lunedì prossimo si apre invece all’insegna di nuovi cantieri in città. Si parte con le modifiche viabilistiche dal 12 al 30 novembre dalle 09:30 alle 16:30 in via XX Settembre, angolo via Milano, sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri. Circolazione sospesa in via Cadorna dalle 06.00 alle ore 07.00 il 19 novembre. Si prosegue con altri cantieri il 4 e 5 dicembre dalle 7 alle 18, nel tratto da via Perpenti a via Gorizia con la sospensione della circolazione veicolare.

© Riproduzione riservata