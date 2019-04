LarioBook, il nuovo festival letterario di Como. Incontri e dibattiti in programma dal 7 maggio

Cultura a 360 gradi, tra letteratura, arte, storia, sport, spettacolo e fumetti: tutto questo in LarioBook, il nuovo Festival letterario del Corriere di Como e di Espansione Tv in programma dal prossimo 7 maggio nel nostro auditorium di via Sant’Abbondio 4 a Como. Un evento curato da Lorenzo Morandotti, responsabile delle pagine culturali del Corriere di Como e nato da un’idea del direttore delle due testate, Mario Rapisarda. Oltre un mese di incontri e dibattiti, promossi in collaborazione con alcune delle maggiori case editrici nazionali, che vedranno protagonisti firme autorevoli della carta stampata e del giornalismo televisivo, campioni dello sport, penne celebri della letteratura contemporanea e nomi noti del piccolo schermo. Si parte martedì 7 maggio con Miriana Trevisan, famoso volto televisivo, che presenterà il suo romanzo “La donna bonsai”, una raccolta di vicende vissute da donne che hanno faticato ad affermarsi in un mondo dominato da uomini. Tra i giornalisti che animeranno il festival, il critico musicale Mario Luzzato Fegiz, e alcune firme del Corriere della Sera come Matteo Collura, Francesco Cevasco e Paolo Di Stefano, oltre a Toni Capuozzo, inviato di Mediaset. L’auditorium di via Sant’Abbondio ospiterà, inoltre, ad una settimana esatta dalla tappa comasca del giro d’Italia, il ciclista Damiano Cunego, vincitore della corsa rosa nel 2004 e di tre Giri di Lombardia, che presenterà la sua prima autobiografia scritta con Tiziano Marino, “Purosangue”. In calendario anche i fumettisti Claudio Villa e Alessandro Piccinelli, disegnatori del celebre Tex. Questi sono soltanto alcuni dei nomi che daranno vita al nuovo festival comasco, che si propone al pubblico come un’agorà, una piazza aperta a tutti, un luogo di incontro e di confronti su grandi temi di attualità. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

© Riproduzione riservata