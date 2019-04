Tennis, al “Città di Cantù” vincono Nico Langmann e Marianna Lauro

Sul podio maschile c’è un giovanissimo, austriaco classe 1997, già numero 19 al mondo e in costante crescita. Su quello femminile c’è un’ italiana che ha alle spalle 15 anni di carriera e tre paralimpiadi a Pechino, Londra e Rio de Janeiro. Sono i vincitori dei due principali tabelloni del “Città di Cantù”, torneo internazionale del circuito Itf Wheelchair giunto alla seconda edizione. Manifestazione che – dopo oltre 110 partite giocate in quattro giorni – ha eletto le proprie stelle.

Nel maschile a sorridere è stato Nico Langmann che, con quello di Cantù, ha infilato la terza vittoria consecutiva in un torneo Itf dopo quella ottenuta in Giappone e la successiva in Portogallo.

Il femminile rimane invece in Italia. Un anno fa si era imposta – iniziando la scalata alle classifiche iridate che l’ha poi portata agli Australian Open e a essere numero 5 al mondo – l’azzurra Giulia Capocci. Quest’anno il torneo è stato vinto da un’altra tennista tricolore, Marianna Lauro. Ferma da anni – dopo il torneo paralimpico di Rio de Janeiro – è tornata a giocare da qualche mese e quello di Cantù è stato il suo terzo torneo del 2019.

Combattuta anche la finale di doppio, con gli azzurri Silviu Culea e Ivan Tratter che hanno tentato l’impresa contro i favoritissimi Laurent Giammartini (Francia) e Martin Legner (Austria), coppia testa di serie numero 1.

De segnalare infine anche la tedesca Bianca Osterer che ha dominato il tabellone dei Quad vincendo sia in singolare sia in doppio.

