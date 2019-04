Centri culturali islamici, stretta sui controlli. Locatelli: “Ecco le situazioni da monitorare a Como”

Moschee e centri culturali islamici: il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato una circolare ai prefetti per chiedere di aumentare il livello di attenzione e i controlli nei luoghi di aggregazione di matrice islamica, per scongiurare il rischio di radicalizzazione.

Nel dettaglio, il Viminale “raccomanda ai prefetti di riservare una cura particolare alle dimensioni di elezione del proselitismo”, riferendosi anche alle varie realtà dei centri di aggregazione e delle associazioni culturali ispirate alla fede musulmana, distribuite soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Sicilia e Toscana.

“Vogliamo alzare la soglia di attenzione rispetto al fondamentalismo e al proselitismo islamico, specie dopo gli attentati di Pasqua in Sri Lanka – spiega Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno – attenzione ai luoghi fisici, ma anche al web, spazio per eccellenza di radicalizzazione e reclutamento. Questa circolare si inserisce in un percorso preciso, che parte dal blocco dell’immigrazione irregolare, dalla quale passa anche il rischio terrorismo, e finisce nel potenziare i controlli tramite un aumento di agenti e militari”.

“Credo che questa circolare sia dettata dal buonsenso – commenta Alessandra Locatelli, vicesindaco di Como e deputata leghista – a Como abbiamo tre situazioni da monitorare: la moschea abusiva di via Pino, il cui imam in passato venne espulso dal Paese, il centro culturale islamico di via Turati e un edificio di via Cumano, struttura adibita ad uso commerciale, acquisita dalla comunità turco-islamica, sulla quale faremo tutti i controlli del caso”.





