Paratie, sopralluogo sul lungolago. A Como le ditte interessate a partecipare al bando

Sopralluogo sul lungolago questa mattina. Come previsto dal bando infatti intorno alle 10 sono arrivati in città i tecnici di Regione Lombardia e i potenziali soggetti interessati alla realizzazione delle paratie antiesondazione.

Poco più di una mezz’ora di visita alle aree che saranno oggetto del futuro cantiere. Quella di oggi era la prima delle due giornate per le ditte interessate al bando per visionare le zone dove si dovrà poi intervenire. Nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni ma il gruppo si è limitato ad osservare i punti sensibili dove si dovrà lavorare. Il secondo e ultimo appuntamento sul lago è fissato per il prossimo 25 luglio. Al sopralluogo di questa mattina, il Comune di Como non ha partecipato come già previsto d’intesa con Regione. L’operazione, se tutto dovesse finalmente procedere per il verso giusto, dovrebbe portare nel 2022 al completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del lago. Va ricordato come il termine ultimo di consegna delle offerte è fissato entro il 13 settembre alle ore 16 (l’avvio è stato lo scorso 5 luglio) e dopo pochi giorni, il 18 settembre alle 10.30 ci sarà l’apertura delle buste. I concorrenti dovranno inoltre dichiarare che la propria offerta è impegnativa ed irrevocabile, per almeno 12 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione. Il termine complessivo di esecuzione dell’appalto è di 1.030 giorni naturali e consecutivi. Come noto il valore economico è di poco inferiore ai 13 milioni di euro.

