Pedemontana Lombarda, al via l’aumento del pedaggio. Erba (M5S): “Sono sempre i lombardi a pagare”

Pedemontana Lombarda, l’arrivo del nuovo anno ha portato con se l’aumento del pedaggio. Dopo l’addio al secondo lotto della tangenziale di Como la beffa finale è arrivata a chiusura del 2019: l’autostrada Pedemontana Lombarda, di cui fa parte il primo lotto della tangenziale, è tra le pochissime (quattro in tutto) in cui sono scattati i rincari. Aumenti che sono stati bloccati per la quasi totalità delle reti autostradali del Paese. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in una nota.

“Sono sempre i cittadini lombardi a pagare e soprattutto i comaschi – commenta il consigliere regionale del Movimento 5Stelle, Raffaele Erba – Il decreto Milleproroghe ha fatto slittare gli aumenti delle tariffe dei pedaggi autostradali previsti dal primo gennaio 2020 per la quasi totalità delle reti autostradali (95%), ma ci sono alcune eccezioni, tra queste rientrano la Pedemontana con la nostra Tangenziale Comasca. Tutte concessioni gestite per il 50% da Regione Lombardia. Ironia della sorte – continua Erba – in tutti gli altri casi nazionali si è riusciti a evitare l’aumento ma come al solito due delle opere controverse lombarde sono proprio quelle che aumentano. Forse perché sono cattedrali nel deserto o perché non sostenibili economicamente”. Infine aggiunge: “La Regione dovrebbe farsi un esame di coscienza”.

Contrario ai rincari anche Angelo Orsenigo consigliere regionale del Pd: “Ovviamente non posso essere d’accordo sull’aumento. Vorrei però che questo 2020 porti ad un lavoro di sinergia tra tutte le forze politiche sulla questione che riguarda la viabilità comasca, senza fare guerre inutili e rinfacciarsi competenze”.

