Inquinamento, PM10 oltre i limiti. Scattano i divieti antismog

Polveri sottili oltre il livello di guardia in riva al Lario, al via da oggi sono scattate le misure temporanee di limitazione al traffico a Como, previste dal protocollo sulla qualità dell’aria adottato da Regione Lombardia.

L’assenza da giorni di pioggia e vento, unito alle polveri prodotte dai fuochi d’artificio sparati per l’ultimo dell’anno e al traffico di auto che, soprattutto nel capoluogo, si è concentrato per gli eventi di Capodanno, ha portato ieri al quarto giorno consecutivo di sforamento della media delle concentrazioni di Pm10 rilevate dalle tre centraline attive sul territorio lariano.

Da oggi, dunque, a Como e a Cantù sarà in vigore lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 4 (anche con filtro antiparticolato) dalle 8.30 alle 18.30, tutti i giorni della settimana, in aggiunta alle limitazioni già in vigore per le auto diesel con motori fino alla classe Euro 3 e con motori a benzina di classe Euro 0. Per camion e furgoni Euro 3 o di categoria inferiore, al divieto di circolazione già in vigore dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 si aggiunge lo stop nelle giornate di sabato, domenica e nei festivi dalle 8.30 alle 12.30. Per tutti i veicoli sarà inoltre vietato sostare con il motore acceso. La temperatura nelle abitazioni e negli esercizi commerciali non potrà superare i 19° e sarà vietato utilizzare stufe domestiche a legna di classe inferiore a 3 stelle, accendere falò e fuochi all’aperto e spargere liquami zootecnici.

Non soltanto Como. Le misure temporanee di 1° livello sono scattate anche nelle province di Milano, Monza, Cremona, Pavia e Bergamo.

Le previsioni meteo fornite da Arpa Lombardia per i prossimi giorni preannunciano condizioni ancora favorevoli all’accumulo degli inquinanti in atmosfera e per questo motivo la regione ha attivato le misure temporanee per la limitazione delle emissioni.

© Riproduzione riservata