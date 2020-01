Trenord, sciopero mercoledì 8 gennaio. Treni a rischio e disagi per gli utenti

La prossima settimana al via il primo sciopero dell’anno. Giornata di possibili disagi per viaggiatori e pendolari mercoledì 8 gennaio. La causa è lo sciopero del trasporto ferroviario regionale in Lombardia indetto dal sindacato Or.S.A.. L’agitazione è prevista a partire dalle 3 di mercoledì 8 gennaio fino alle due del giorno successivo, giovedì 9 gennaio.

Il sito di Trenord, nella sezione avvisi, informa l’utenza che il servizio ferroviario Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, potrà subire variazioni e/o cancellazioni. Rispettate le fasce di garanzia, attive dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, consultabile nei prossimi giorni sul portale online www.trenord.it/trenigarantiti.

I treni con arrivo a destinazione finale oltre le ore 9 e oltre le ore 21 (quindi fuori dalle fasce di garanzia) potrebbero essere limitati o cancellati per l’intero percorso. Dopo le 21 lo sciopero proseguirà fino alle 2. Infine l’azienda di trasporto avvisa che in “caso di non effettuazione del normale servizio aeroportuale, autobus sostitutivi “no-stop” saranno istituiti limitatamente ai soli collegamenti: Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Stabio. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Si invita a prestare attenzione sia agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni sia alle informazioni in scorrimento sui monitor”.

Non tarda ad arrivare la replica dell’azienda di trasporto. Attraverso una nota Trenord fa sapere “di aver lavorato negli ultimi sei mesi con tutte le altre organizzazioni sindacali e di aver siglato tre accordi a favore dei lavoratori. Solo OrSA – si legge nella nota – che rappresenta poco più del 14% del totale del personale, ha scelto la via conflittuale”, spiega l’azienda che infine auspica che prevalga “il senso di responsabilità dei lavoratori per dimostrare a tutti i cittadini il valore del servizio che Trenord offre sul territorio lombardo”.

