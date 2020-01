Smog, impennata delle polveri sottili. A Como e provincia valori sopra la soglia d’allarme

Cresce la concentrazione di polveri sottili a Como e provincia: ieri il valore di PM10 sul Lario ha raggiunto i 61,7 microgrammi per metro cubo, superando la soglia limite fissata a 50. Dopo quattro giorni consecutivi di sforamento del livello d’allarme scattano le misure temporanee antismog, che bloccano anche gli Euro 4 diesel.

Aria pessima a Como città. La centraline di Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, in Cattaneo ha registrato valori oltre la soglia da due giorni: 51 microgrammi il giorno dell’Epifania mentre ieri il valore registrato ha superato il limite di 20 microgrammi, arrivando a 70 microgrammi. Nella giornata di ieri è stata superata la soglia limite anche a Cantù ed Erba, rispettivamente a quota 58 e 57 microgrammi.

“I dati di questi primi 7 giorni sono critici, ma non sono né drammatici né anomali se paragonati con i dati di un periodo di tempo analogo del passato – ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo – Sono, migliori di quelli di altre zone del Bacino Padano, come Torino o Venezia. Le politiche regionali in questi anni hanno contribuito ad un progressivo miglioramento della qualità dell’aria che permetterà di rientrare sotto i parametri previsti dall’Unione Europea per tutti i limiti entro il 2025”.

Secondo le previsioni di Arpa le condizioni meteo saranno favorevoli all’accumulo degli inquinanti in Lombardia almeno fino alla giornata di sabato. Non si esclude dunque che le misure di primo livello antismog potrebbero essere riattivate a Como già a partire dal fine settimana.

