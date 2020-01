Como, tra un anno la stazione unica di Camerlata. I lavori inizieranno a giugno

Entro la fine del mese sarà pubblicato il bando per i lavori del nuovo polo ferroviario. “A giugno – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo Cernezzi, Vincenzo Bella – partirà il cantiere che entro sei mesi dovrebbe essere finito”.

Tra un anno dunque, se tutto dovesse andare come da cronoprogramma, l’area di interscambio della nuova fermata di Albate Camerlata sarà pronta.

L’importo complessivo, interamente finanziato da Regione Lombardia, è di 3milioni di euro. Si tratta di un intervento coordinato tra Comune di Como, che come detto inizierà i lavori a giungo, e Rete Ferroviaria Italiana che invece ha già iniziato i primi interventi che riguardano la passerella che collegherà i binari. Sarà infatti realizzato un nuovo ponte che unirà di fatto le due fermate. Una connessione che permetterà ai viaggiatori e ai pendolari di spostarsi in tutta facilità e più velocemente da una stazione all’altra. Inoltre i tecnici comunali provvederanno invece alla realizzazione del parcheggio e alla viabilità della zona. In totale saranno circa 250 i posti auto a servizio della futura stazione.

“La volontà – conclude l’assessore – è iniziare i lavori il prima possibile”.

