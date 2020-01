Inquinamento, polveri oltre il limite per quattro giorni a Como, da domani scattano le limitazioni al traffico

Quarto giorno consecutivo di superamento dei livelli di allarme delle polveri sottili a Como e misure di primo livello pronte a scattare a partire da domani. Ieri, le centraline di Como, Erba e Cantù hanno registrato un dato medio delle PM10 rispettivamente di 74, 77 e 75 microgrammi per metro cubo. In tutti i casi, il dato è in calo rispetto al giorno precedente, ma comunque ben al di sopra della soglia di allerta.

Le misure antinquinamento di primo livello della Regione Lombardia, che bloccano anche le automobili Euro 4 Diesel, numeri alla mano scatteranno automaticamente a partire da domani anche in provincia di Como. Le limitazioni sono già attive nelle province di Cremona, Milano, Monza e, da oggi anche Lodi, Mantova e Pavia. A Milano sono già scattate anche le misure di secondo livello.

A Como, visto il superamento per il quarto giorno consecutivo a livello provinciale del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri, da domani sarà bloccata la circolazione della auto diesel Euro 4 per uso privato dalle 8.30 alle 18.30. Per i veicoli diesel fino a Euro3, nelle giornate di sabato e domenica la limitazione sarà dalle 8.30 alle 18.30 per i mezzi ad uso privato e dalle 8.30 alle 12.30 per uso commerciale. Nessuna limitazione per le macchine a benzina per le giornate di sabato e domenica. Se le limitazioni rimanessero in vigore anche lunedì, i provvedimenti sarebbero più estesi.

I provvedimenti di primo livello interessano solo il traffico anche se, come ha sottolineato Domenico Cavallo, docente dell’università dell’Insubria che si occupa di tossicologia ambientale, “sarebbero più opportune misure preventive perché solo il 14-16% dell’inquinamento atmosferico è attribuibile al traffico veicolare e oltre il 60% agli impianti di riscaldamento”.

© Riproduzione riservata