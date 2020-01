Basket, turno di riposo per Cantù poi il match contro Reggio Emilia

Dopo la sconfitta all’overtime contro la Happy Casa Brindisi nello scorso turno di campionato, la S.Bernardo-Cinelandia Cantù si è riunita questa mattina alla palestra “Toto Caimi” di Vighizzolo per riprendere gli allenamenti. I brianzoli saranno in campo sabato 25 gennaio al “PalaBigi” di Reggio Emilia per la terza giornata del girone di ritorno alle 20.30.

Dopo la sfida esterna contro la Grissin Bon la pallacanestro Cantù dovrà affrontare Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino, rispettivamente la prima in casa domenica 2 febbraio e la seconda fuori casa, domenica 9 febbraio.

Dopo queste due gare la squadra di coach Pancotto resterà ferma per due weekend consecutivi a causa della Final Eight di Coppa Italia e per gli impegni delle nazionali, riprendendo il campionato con il match contro il Banco di Sardegna Sassari.

