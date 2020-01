Smog, da domani stop alle misure temporanee di primo livello in provincia di Como

Stop alle misure antismog in provincia di Como a partire dalla giornata di domani. Lo rende noto Regione Lombardia che attraverso un comunicato informa che “da giovedì 30 gennaio sono revocate le misure temporanee di primo livello nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Como e Varese”.

Le misure restano invece attive nelle province di Milano, Monza, Lodi Pavia, Bergamo, Cremona e Mantova.



“Le concentrazioni di Pm10 – ha spiegato l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo – hanno fatto registrare valori in generale miglioramento nella maggior parte della Regione. In particolare, a Como e Varese in cui sono attive le misure temporanee di primo livello, si è registrato il primo giorno inferiore al limite che, unito a previsioni favorevoli alla dispersione consente la revoca delle misure temporanee”.



© Riproduzione riservata