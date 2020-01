Como, tavolo territoriale sulle infrastrutture: niente secondo lotto della tangenziale senza l’aiuto del governo

Dalla Pedemontana passando per la Tangenziale e l’elettrificazione della linea Como-Lecco in vista delle Olimpiadi 2026 fino ad arrivare alle nuove opere da realizzare. Sono le infrastrutture strategiche di cui necessita il territorio comasco e che sono state discusse al primo Tavolo Territoriale della provincia di Como, che si è svolto questa mattina nella sede comasca di regione Lombardia in via Einaudi.

© Riproduzione riservata