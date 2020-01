Paratie, corsa per risolvere il “nodo” Tavernola. Rimpallo di responsabilità tra Comune e Regione

Il rimpallo di responsabilità tra Comune di Como e Regione Lombardia tiene in sospeso la firma del contratto con l’azienda vincitrice del bando per i lavori delle paratie del lungolago. Come annunciato in più occasioni da Regione, il via libera all’affidamento degli interventi sarebbe dovuto arrivare a gennaio, ma la scadenza sembra oramai destinata a slittare. A tenere in sospeso la firma è la vicenda legata all’area di Tavernola, la zona che durante il cantiere dovrà essere utilizzata come centro di deposito dei materiali.

L’area è di proprietà di Regione Lombardia e gestita dal Comune di Como che nei mesi scorsi aveva chiesto al privato che la occupa di liberarla in vista del cantiere delle paratie. Poi la questione sembrava essersi risolta con una gestione a due della zona: da una parte i privati dall’altra l’area di stoccaggio. “Infrastrutture Lombarde ha definito una nuova planimetria con una richiesta ipotizzata di avere la disponibilità dell’80% dell’area, siamo in attesa del via libera da parte del Comune di Como. Conclusa questa operazione siamo pronti per la firma del contratto”, spiega il sottosegretario ai rapporti con il Consiglio Regionale, Fabrizio Turba. A rispondere è l’assessore al Patrimonio e demanio di Palazzo Cernezzi, Francesco Pettignano: “Sono stati gli uffici comunali lo scorso 10 gennaio a richiedere a Infrastrutture di inviare una nuova planimetria per l’area di Tavernola, che ad oggi però non è ancora arrivata”.

La burocrazia combinata alla normativa potrebbe, come spesso accade, allungare ulteriormente i tempi della firma per procedere ai lavori. L’azienda che occupa attualmente l’area per poter continuare a gestirla dovrebbe fare richiesta al Comune. A questo punto gli uffici comunali una volta pubblicata l’istanza, se non si faranno avanti altre società interessate alla gestione, daranno il via a una trattativa con l’unica azienda che ha fatto richiesta, nel caso contrario dovranno invece aprire un bando di gara. Tempi incerti dunque e lunghi mentre resta la speranza dei comaschi di vedere le ruspe al lavoro così da completare l’ultima lunga fase di un infinito cantiere che imprigiona il lungolago dal 2008.

© Riproduzione riservata