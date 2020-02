Autosilo Sant’Anna, anche la Provincia chiede di rivedere l’accordo

Dopo il Comune anche la Provincia chiede di rivedere l’accordo di programma per la costruzione e la gestione dell’ospedale Sant’Anna. Lo scorso mese di novembre è stata costituita una commissione provinciale per verificare se fosse possibile rivedere l’accordo o meno.

“Una volta prodotta la documentazione necessaria chiederemo un incontro in Regione Lombardia per discutere dell’accordo con tutti gli attori che lo hanno sottoscritto – spiega il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca – Non esiste un contratto senza scadenza, inoltre è passato molto tempo dalla sottoscrizione e dobbiamo tener conto delle mutante esigenze”.

Invito al dialogo da parte del presidente del consiglio regionale lombardo, Alessandro Fermi, che interviene sulla questione relativa agli incassi del parcheggio del Sant’Anna: un milione di euro che entra ogni anno nelle casse del Comune di San Fermo. “L’obiettivo principale è agevolare gli utenti dell’autosilo almeno nella prima ora del parcheggio – dice Fermi – La responsabilità dell’accordo non è certo del sindaco di San Fermo, Pierluigi Mascetti, ma una soluzione va trovata e sono certo che Mascetti sarà disponibile al confronto”.

