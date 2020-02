Basket, Cantù a Trento senza Pecchia, Pancotto: “L’assenza non deve essere un alibi per la squadra”

Nel giro di pochissimi giorni è passato dalla gioia immensa per la convocazione in azzurro e per la vittoria contro i campioni d’Italia della Reyer Venezia al dolore e soprattutto alla preoccupazione per un infortunio alla caviglia. Si tratta di Andrea Pecchia, esterno della S.Bernardo Cinelandia Cantù.

“Sul finire dell’allenamento di ieri – ha spiegato il general manager biancoblù Daniele Della Fiori – Andrea ha subito una distorsione alla caviglia sinistra, per questo motivo non sarà sicuramente della partita”.

Domani infatti è in programma la sfida in trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino, incontro valido per la 22esima giornata di campionato.

“L’assenza di Pecchia non deve essere un alibi per la squadra. Anzi, sono sicuro che il gruppo è pronto a far fronte a questo infortunio, rimboccandosi le maniche”, ha spiegato il coach della S.Bernardo-Cinelandia cantù, Cesare Pancotto. “Con un campionato che sta sempre di più alzando il livello – spiega – dovremo mantenere alta la nostra attenzione sul nostro obiettivo finale. Ci vorrà una difesa di fiducia e possessi in attacco di qualità, partendo dall’idea che Trento è una squadra in salute, reduce da due vittorie importantissime contro Sassari in trasferta e Brescia in casa”. Infine dice: “Dovremo affrontare il match con maggiore durezza mentale”.

