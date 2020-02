Cantiere paratie, resta il “nodo” Tavernola, l’area camper come zona di deposito del materiale

Piccolo passo in avanti nella delicata questione che riguarda il bando per i lavori delle paratie del lungolago di Como. Mentre la vicenda che riguarda l’area di Tavernola continua a tenere in sospeso la firma del contratto con l’azienda vincitrice dell’appalto, il Comune di Como ha deciso di destinare una parte dell’area camper, sempre a Tavernola, a zona di deposito dei materiali per il cantiere delle paratie.

Una decisione presa probabilmente per smuovere la situazione anche a causa dei continui slittamenti al cronoprogramma. Come annunciato in più occasioni da Regione Lombardia, il via libera all’affidamento degli interventi sarebbe dovuto arrivare a gennaio. L’area di Tavernola è di proprietà di Regione Lombardia e gestita dal Comune di Como che nei mesi scorsi aveva chiesto al privato che la occupa di liberarla in vista del cantiere. “Abbiamo inviato un contratto per la gestione dell’area a Infrastrutture Lombarde – spiega l’assessore al Patrimonio di Palazzo Cernezzi, Francesco Pettignano – Una volta firmato l’accordo Infrastrutture Lombarde potrà da subito gestire la zona”. Poi sull’area di Tavernola e l’eventuale gestione a due, da una parte i privati dall’altra l’area di stoccaggio, l’assessore spiega: “Siamo in attesa che l’azienda che occupa la zona liberi l’area destinata a Infrastrutture Lombarde e allo stesso tempo faccia richiesta di concessione al Comune. Se dovesse presentarsi anche un’altra azienda – spiega Pettignano – saremo obbligati a pubblicare un bando mentre se non dovessero esserci altre richieste si procederà con l’istruttoria. La durata della concessione coincide con il tempo di durata del cantiere”, conclude l’assessore.

© Riproduzione riservata